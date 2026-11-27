A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI MONTECATINI TERME
A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI MONTECATINI TERME
Roma, 27 novembre 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, nelle quattro notti di lunedì 30 novembre, martedì 1, mercoledì 2 e giovedì 3 dicembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Montecatini Terme, in entrata verso Firenze.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Pistoia.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.