A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURE NOTTURNE DELL’USCITA DELLA STAZIONE DI CHIESINA UZZANESE
A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURE NOTTURNE DELL’USCITA DELLA STAZIONE DI CHIESINA UZZANESE
Roma, 31 maggio 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, nelle tre notti consecutive di mercoledì 3, giovedì 4 e venerdì 5 giugno, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Chiesina Uzzanese, in uscita per chi proviene di Pisa.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Altopascio.