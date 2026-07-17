A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO PRATO OVEST-PRATO EST IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 17 luglio 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, sarà chiuso il tratto compreso tra Prato ovest e Prato est, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di lunedì 20 alle 6:00 di martedì 21 luglio, sarà chiuso il tratto Prato ovest-Prato est, verso Firenze.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Prato ovest, di seguire le indicazioni per Firenze e rientrare in A11 alla stazione di Prato est, verso Firenze;

-dalle 22:00 di martedì 21 alle 6:00 di mercoledì 22 luglio, sarà chiuso il tratto Prato est-Prato ovest, verso Pisa.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Prato est, seguire le indicazioni per Pistoia e rientrare in A11 alla stazione di Prato ovest, verso Pisa.