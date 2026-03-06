A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO PRATO OVEST-PRATO EST IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 6 marzo 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, sarà chiuso il tratto compreso tra Prato ovest e Prato est, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di lunedì 9 alle 6:00 di martedì 10 marzo, sarà chiuso il tratto Prato ovest-Prato est, verso Firenze.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Prato ovest, percorrere la viabilità ordinaria seguendo le indicazioni per Firenze e rientrare in A11 alla stazione di Prato est;

-dalle 22:00 di martedì 10 alle 6:00 di mercoledì 11 marzo, sarà chiuso il tratto Prato est-Prato ovest, verso Pisa. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Prato est, percorrere la viabilità ordinaria seguendo le indicazioni per Pistoia e rientrare in A11 alla stazione di Prato ovest.