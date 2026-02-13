A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO PISTOIA-PRATO OVEST IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 13 febbraio 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, sarà chiuso il tratto compreso tra Pistoia e Prato ovest, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di lunedì 16 alle 6:00 di martedì 17 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Pistoia e Prato ovest, verso Firenze.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pistoia, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A11 a Prato ovest;

-dalle 22:00 di martedì 17 alle 6:00 di mercoledì 18 febbraio, sarà chiuso il tratto Prato ovest-Pistoia, verso Pisa.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Prato ovest, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A11 a Pistoia.