A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO PISTOIA-MONTECATINI TERME IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 7 novembre 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, sarà chiuso il tratto compreso tra Pistoia e Montecatini, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di martedì 10 alle 6:00 di mercoledì 11 novembre, sarà chiuso il tratto Pistoia-Montecatini, verso Pisa. L’area di servizio “Serravalle nord”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:00-6:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pistoia, seguire le indicazioni per Montecatini Terme e rientrare in A11 alla stazione di Montecatini Terme;

-dalle 22:00 di mercoledì 11 alle 6:00 di giovedì 12 novembre, sarà chiuso il tratto Montecatini Terme-Pistoia, verso Firenze.

L’area di servizio “Serravalle sud”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:00-6:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Montecatini Terme, seguire le indicazioni per Pistoia e rientrare in A11 alla stazione di Pistoia.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.