A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO PISTOIA-MONTECATINI TERME E DELL’AREA DI SERVIZIO SERRAVALLE NORD
Roma, 27 settembre 2025 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di martedì 30 settembre alle 6:00 di mercoledì 1 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Pistoia e Montecatini Terme verso Pisa.
In alternativa si consiglia, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pistoia, di seguire la SR435 e rientrare in A11 alla stazione di Montecatini Terme.
L’area di servizio “Serravalle nord”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa, nella stessa notte ma con orario 21:00-6:00;
-dalle 21:00 di mercoledì 1 alle 6:00 di giovedì 2 ottobre, sarà chiusa l’area di servizio “Serravalle nord”, situata nel tratto compreso tra Pistoia e Montecatini Terme verso Pisa.