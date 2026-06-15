A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO MONTECATINI TERME-PISTOIA VERSO FIRENZE

Roma, 15 giugno 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di mercoledì 17 e giovedì 18 giugno, con orario 23:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Montecatini Terme e Pistoia, verso Firenze.

L’area di servizio “Serravalle sud”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:00-6:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Montecatini Terme, percorrere la viabilità ordinaria verso Pistoia e rientrare in A11 alla stazione di Pistoia.