A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO MONTECATINI TERME-PISTOIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 13 marzo 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, sarà chiuso il tratto compreso tra Montecatini Terme e Pistoia, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di lunedì 16 alle 6:00 di martedì 17 marzo, sarà chiuso il tratto Montecatini Terme-Pistoia, verso Firenze.

L’area di servizio “Serravalle sud”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:00-6:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Montecatini Terme, percorrere la SR435 e rientrare sulla A11 alla stazione di Pistoia;

-dalle 22:00 di martedì 17 alle 6:00 di mercoledì 18 marzo, sarà chiuso il tratto Pistoia-Montecatini Terme, verso Pisa.

L’area di servizio “Serravalle nord”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:00-6:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pistoia, percorrere la SR435 e rientrare sulla A11 alla stazione di Montecatini Terme.