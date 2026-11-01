A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO MONTECATINI TERME-CHIESINA UZZANESE VERSO PISA

Roma, 1 novembre 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di mercoledì 4 e giovedì 5 novembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Montecatini Terme e Chiesina Uzzanese, verso Pisa.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Montecatini Terme, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A11 a Chiesina Uzzanese, verso Pisa.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.