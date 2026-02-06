A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO CHIESINA UZZANESE-ALTOPASCIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 6 febbraio 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, sarà chiuso il tratto compreso tra Chiesina Uzzanese e Altopascio, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di lunedì 9 alle 6:00 di martedì 10 febbraio, sarà chiuso il tratto Chiesina Uzzanese-Altopascio, verso Pisa.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Chiesina Uzzanese, seguire le indicazioni per la SP6 e rientrare in A11 alla stazione di Altopascio;

-dalle 22:00 di martedì 10 alle 6:00 di mercoòedì 11 febbraio, sarà chiuso il tratto Altopascio-Chiesina Uzzanese, verso Firenze.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Altopascio, seguire le indicazioni per la SP6 e rientrare in A11 alla stazione di Chiesina Uzzanese.