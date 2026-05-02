A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO CAPANNORI-ALTOPASCIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 2 maggio 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, sarà chiuso il tratto compreso tra Capannori e Altopascio, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di martedì 5 alle 6:00 di mercoledì 6 maggio sarà chiuso il tratto Capannori-Altopascio, verso Firenze. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Capannori, percorrere la SP61 seguendo le indicazioni per Altopascio e rientrare in A11 alla stazione di Altopascio;

-dalle 22:00 di mercoledì 6 alle 6:00 di giovedì 7 maggio, sarà chiuso il tratto Altopascio-Capannori, verso Pisa.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Altopascio, percorrere la SP61 seguendo le indicazioni per Capannori e rientrare in A11 alla stazione di Capannori.