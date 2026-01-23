A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ALTOPASCIO-CAPANNORI VERSO PISA

Roma, 23 gennaio 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire attività propedeutiche alla sostituzione delle barriere antirumore, nelle due notti di lunedì 26 e martedì 27 gennaio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Altopascio e Capannori, verso Pisa.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Altopascio, percorrere la SP61 e rientrare in A11 a Capannori.