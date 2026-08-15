A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI FIRENZE PERETOLA-SESTO FIORENTINO E SESTO FIORENTINO-FIRENZE PERETOLA

Roma, 15 agosto 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 23:00 di martedì 18 alle 6:00 di mercoledì 19 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, verso Firenze.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto Fiorentino, si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria;

-nelle due notti di mercoledì 19 e giovedì 20 agosto, con orario 23:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Firenze Peretola e Sesto Fiorentino, verso Pisa.

In alternativa si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria e di entrare sulla A11 allo svincolo di Sesto Fiorentino.