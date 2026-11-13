A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURE NOTTURNE AREE DI SERVIZIO PERETOLA SUD E PERETOLA NORD
A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURE NOTTURNE AREE DI SERVIZIO PERETOLA SUD E PERETOLA NORD
Roma, 13 novembre 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 21:00 di lunedì 16 alle 6:00 di martedì 17 novembre, sarà chiusa l’area di servizio “Peretola nord”, situata nel tratto compreso tra Sesto Fiorentino e Firenze ovest, verso Pisa;
-dalle 21:00 di martedì 17 alle 6:00 di mercoledì 18 novembre, sarà chiusa l’area di servizio “Peretola sud”, situata nel tratto compreso tra Firenze ovest e Sesto Fiorentino, verso Firenze.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.