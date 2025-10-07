A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURA NOTTURNA STAZIONE DI MONTECATINI TERME

Roma, 7 ottobre 2025 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 ottobre, sarà chiusa la stazione di Montecatini Terme, secondo il seguente programma:

-dalle 22:00 di venerdì 10 alle 2:00 di sabato 11 ottobre, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Pisa.

In alternativa si consiglia di uscire a Chiesina Uzzanese;

-dalle 2:00 alle 6:00 di sabato 11 ottobre, sarà chiusa in entrata verso Firenze.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Pistoia.