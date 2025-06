A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSO STANOTTE LO SVINCOLO DI SESTO FIORENTINO

Roma, 25 giugno 2025 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 25, alle 6:00 di giovedì 26 giugno, sarà chiuso lo svincolo di Sesto Fiorentino, in entrata verso Pisa e in uscita per chi proviene da Firenze.

In alternativa si consiglia di raggiungere l’area di servizio di “Firenze nord”, sulla A1 Milano-Napoli e seguire poi le indicazioni Firenze Centro – Aeroporto.