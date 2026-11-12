A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO PISTOIA-MONTECATINI TERME VERSO PISA
A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO PISTOIA-MONTECATINI TERME VERSO PISA
Roma, 12 novembre 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di questa sera, giovedì 12, alle 6:00 di venerdì 13 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Pistoia e Montecatini Terme, verso Pisa.
L’area di servizio “Serravalle nord”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:00-6:00.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pistoia, percorrere la SR435 verso Montecatini e rientrare in A11 alla stazione di Montecatini Terme, direzione Pisa.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.