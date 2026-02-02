A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO MONTECATINI TERME-CHIESINA UZZANESE VERSO PISA
Roma, 2 febbraio 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire attività di ispezione e manutenzione dei cavalcavia, dalle 22:00 di questa sera, lunedì 2, alle 6:00 di martedì 3 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Chiesina Uzzanese e Montecatini Terme, verso Pisa.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Montecatini Terme, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A11 alla stazione di Chiesina Uzzanese.