A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO CHIESINA UZZANESE-MONTECATINI VERSO FIRENZE
Roma, 18 febbraio 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di mercoledì 18 alle 6:00 di giovedì 19 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Chiesina Uzzanese e Montecatini Terme, verso Firenze.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Chiesina Uzzanese, immettersi sulla SP26 via Camporcioni verso Montecatini e rientrare in A11 alla stazione di Montecatini Terme.