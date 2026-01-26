A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO CHIESINA UZZANESE-MONTECATINI TERME VERSO FIRENZE
Roma, 26 gennaio 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di questa sera, lunedì 26, alle 6:00 di martedì 27 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Chiesina Uzzanese e Montecatini Terme, verso Firenze.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Chiesina Uzzanese, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A11 alla stazione di Montecatini Terme.