A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSO PER UNA NOTTE LO SVINCOLO DI SESTO FIORENTINO

Roma, 5 luglio 2025 – Sulla A1 Firenze-Pisa nord, per consentire attività di ispezione e manutenzione dei pali luce, dalle 22:00 di martedì 8 alle 6:00 di mercoledì 9 luglio, sarà chiuso lo svincolo di Sesto Fiorentino, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Pisa.

In alternativa si consiglia di proseguire verso Firenze Peretola/Aeroporto.