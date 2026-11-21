A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO PRATO OVEST-PRATO EST VERSO FIRENZE
A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO PRATO OVEST-PRATO EST VERSO FIRENZE
Roma, 21 novembre 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di martedì 24 alle 6:00 di mercoledì 25 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Prato ovest e Prato est, verso Firenze.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Prato ovest, seguire le indicazioni per Firenze e rientrare in A11 alla stazione di Prato est.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.