A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO PRATO OVEST-PRATO EST VERSO FIRENZE

Roma, 3 novembre 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di venerdì 6 alle 6:00 di sabato 7 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Prato ovest e Prato est, verso Firenze.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Prato ovest, percorrere la viabilità ordinaria seguendo le indicazioni per Firenze e rientrare in A11 a Prato est.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.