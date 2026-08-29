A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO PRATO OVEST-PRATO EST VERSO FIRENZE
A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO PRATO OVEST-PRATO EST VERSO FIRENZE
Roma, 29 agosto 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di martedì 1 alle 6:00 di mercoledì 2 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Prato ovest e Prato est, verso Firenze.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Prato ovest, seguire le indicazioni per Firenze e rientrare in A11 a Prato est.