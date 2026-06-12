A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO PRATO EST-FIRENZE OVEST VERSO FIRENZE

A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A11

Roma, 12 giugno 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord e sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 15 ALLE 6:00 DI MARTEDI’ 16 GIUGNO

Sulla A11 Firenze-Pisa nord, sarà chiuso il tratto compreso tra Prato est e Firenze ovest, verso Firenze, con conseguente chiusura del Ramo di allacciamento che dalla A11, con provenienza Pisa, immette sulla A1, verso Roma e Bologna.

In alternativa, si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Prato est, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A1 a Calenzano, verso Roma o in direzione Bologna. Sulla A1 Milano-Napoli, saranno chiusi, per chi proviene da Roma e da Bologna, i Rami di immissione sulla A11 Firenze-Pisa nord, verso Firenze. In alternativa, uscire a Calenzano e seguire le indicazioni per Sesto Fiorentino/Peretola.

DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 16 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI’ 17 GIUGNO

Sulla A1 Milano-Napoli, saranno chiusi, per chi proviene da Roma e da Bologna, i Rami di immissione sulla A11 Firenze-Pisa nord, verso Pisa.

In alternativa, uscire a Calenzano, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A11 alla stazione di Prato est.