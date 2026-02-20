A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO PRATO EST-FIRENZE OVEST VERSO FIRENZE

Roma, 20 febbraio 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di lunedì 23 alle 6:00 di martedì 24 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Prato est e Firenze ovest, verso Firenze, con contestuale chiusura del Ramo di immissione sulla A1, da Pisa verso Roma e Bologna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Prato est, percorrere la viabilità ordinaria: SS719, via di Pratignone, via Caponnetto ed entrare in A1 alla stazione di Calenzano.