A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO PISTOIA-MONTECATINI TERME VERSO PISA
Roma, 13 dicembre 2025 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 22:00 di martedì 16 alle 6:00 di mercoledì 17 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Pistoia e Montecatini Terme, verso Pisa.
L’area di servizio “Serravalle nord”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nella stessa notte, ma con orario 21:00-6:00.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pistoia, percorrere la SR435 e rientrare in A11 a Montecatini Terme.