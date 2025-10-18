A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO PISTOIA-MONTECATINI TERME VERSO PISA
Roma, 18 ottobre 2025 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di martedì 21 alle 6:00 di mercoledì 22 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Pistoia e Montecatini Terme, verso Pisa.
L’area di servizio “Serravalle nord”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nella stessa notte, ma con orario 21:00-5:00.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pistoia, percorrere la SR435 verso Montecatini e rientrare in A11 a Montecatini Terme.