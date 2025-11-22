A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO PISA NORD-RACCORDO LUCCA-VIAREGGIO VERSO FIRENZE
Roma, 22 novembre 2025 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di manutenzione dei portali a messaggio variabile, dalle 22:00 di martedì 25 alle 6:00 di mercoledì 26 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Pisa nord e l’allacciamento con il Raccordo Lucca-Viareggio, verso Firenze.
L’area di servizio “Migliarino sud”, situata all’interno del suddetto tratto, sarà chiusa nella stessa notte, ma con orario 21:00-6:00.
In alternativa, sia il traffico locale in entrata a Pisa nord, sia chi proviene dalla A12 Livorno-Sestri Levante, dovrà entrare alla stazione di Viareggio, sulla Diramazione Lucca-Viareggio, in direzione di Lucca, fino all’allacciamento con la A11, per proseguire in direzione del capoluogo toscano.