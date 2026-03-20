A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO PISA NORD-LUCCA EST VERSO FIRENZE

Roma, 20 marzo 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, dalle 22:00 di lunedì 23 alle 6:00 di martedì 24 marzo, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, sarà chiuso il tratto compreso tra Pisa nord e Lucca est, verso Firenze.

L’area di servizio “Migliarino sud”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:00-6:00.

In alternativa, il traffico locale in entrata a Pisa nord verso Firenze, verrà obbligatoriamente deviato sulla SS1 Aurelia e potrà successivamente immettersi in A12 Genova-Rosignano alla stazione di Viareggio Camaiore, seguendo le indicazioni per Viareggio, immettersi sulla D11 Diramazione Viareggio-Lucca ovest, uscire a Lucca ovest, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A11 alla stazione di Lucca est.

Di conseguenza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiuso, per chi proviene da Pisa, il Ramo di allacciamento sulla D11 Diramazione Viareggio-Lucca ovest, verso Viareggio.

In alternativa, il traffico locale in entrata a Pisa nord, sulla A11, potrà percorrere la SS1 Aurelia fino a Viareggio Camaiore, mentre chi proviene da Livorno potrà proseguire sulla A12;

-sarà chiuso, per chi percorre la A12 Genova-Rosignano e proviene da Livorno, il Ramo di immissione sulla A11 Firenze-Pisa nord, verso Firenze.

In alternativa, percorrere il D11 Diramazione Viareggio-Lucca ovest, uscire alla stazione di Lucca ovest, proseguire sulla viabilità ordinaria ed entrare in A11 alla stazione di Lucca est;

-sarà chiuso, per chi percorre la D11 Diramazione Viareggio-Lucca ovest e proviene da Viareggio, il Ramo di immissione sulla A11 Firenze-Pisa nord, verso Firenze.

In alternativa, uscire a Lucca ovest, percorrere la viabilità ordinarie ed entrare in A11 a Lucca est, in direzione Firenze.