A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO MONTECATINI TERME-PISTOIA VERSO FIRENZE
A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO MONTECATINI TERME-PISTOIA VERSO FIRENZE
Roma, 26 settembre 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di pavimentazione, nelle dalle 22:00 di martedì 29 alle 6:00 di mercoledì 30 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Montecatini Terme e Pistoia, verso Firenze.
L’area di servizio “Serravalle sud”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:00-6:00.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Montecatini Terme, percorrere la viabilità ordinaria verso Pistoia e rientrare in A11 alla stazione di Pistoia.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.