A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO LUCCA EST-PISA NORD VERSO PISA

Roma, 23 marzo 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di martedì 24 alle 6:00 di mercoledì 25 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Lucca est e Pisa nord, verso Pisa.

L’area di servizio “Migliarino nord”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:00-6:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Lucca est, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare sulla D11 Diramazione Viareggio-Lucca ovest alla stazione di Lucca ovest verso Viareggio/Pisa e uscire a Pisa Centro. Di conseguenza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiuso, per chi percorre la A12 Genova-Rosignano il Ramo di immissione sulla A11 Firenze-Pisa nord, verso Pisa.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Pisa Centro;

-sarà chiuso, per chi percorre la D11 Diramazione Viareggio-Lucca ovest e proviene da Viareggio, il Ramo di immissione sulla A11 Firenze-Pisa nord, verso Pisa.

In alternativa proseguire sulla A12 Genova-Rosignano e uscire alla stazione di Pisa Centro.