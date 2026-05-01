A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO LUCCA EST-CAPANNORI VERSO FIRENZE
A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO LUCCA EST-CAPANNORI VERSO FIRENZE
Roma, 1 maggio 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 4 alle 6:00 di martedì 5 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Lucca est e Capannori, verso Firenze.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Lucca est, seguire le indicazioni per Capannori e rientrare in A11 alla stazione di Capannori.