A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FIRENZE NORD-ALLACCIAMENTO A11/A1 VERSO PISA
Roma, 5 settembre 2025 – Sulla A11 Firenze-Pisa Nord, per consentire lavori dalle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di lunedì 8 alle 6:00 di martedì 9 settembre, sarà chiuso, per chi proviene da Firenze, il tratto compreso tra l’allacciamento A11/stazione Firenze nord e l’allacciamento A1 Milano-Napoli, verso Pisa.
Contestualmente, sarà chiusa l’entrata della barriera di Firenze ovest, verso Pisa.
Di conseguenza si dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A1, verso Firenze nord, per poi uscire e rientrare dalla stessa stazione verso Roma/Pisa.