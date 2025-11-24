A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CAPANNORI-ALTOPASCIO VERSO FIRENZE
Roma, 24 novembre 2025 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di giovedì 27 alle 6:00 di venerdì 28 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Capannori e Altopascio, verso Firenze.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Capannori, percorrere la SP61 in direzione Altopascio e rientrare in A11 alla stazione di Altopascio.