A11 FIRENZE-PISA NORD. CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CAPANNORI-ALTOPASCIO VERSO FIRENZE
Roma, 2 novembre 2025 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di manutenzione dei portali a messaggio variabile, dalle 23:00 di mercoledì 5 alle 5:00 di giovedì 6 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Capannori e Altopascio, verso Firenze.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Capannori, percorrere la SP61 e rientrare in A11 alla stazione di Altopascio.