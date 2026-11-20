A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CAPANNORI-ALTOPASCIO VERSO FIRENZE
A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CAPANNORI-ALTOPASCIO VERSO FIRENZE
Roma, 20 novembre 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 23:00 di lunedì 23 alle 5:00 di martedì 24 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Capannori e Altopascio, verso Firenze.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Capannori, percorrere la SP61 verso Altopascio e rientrare in A11 alla stazione di Altopascio, verso Firenze.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.