A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CAPANNORI-ALTOPASCIO VERSO FIRENZE
Roma, 17 gennaio 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire attività di ispezione cavalcavia, dalle 22:00 di martedì 20 alle 6:00 di mercoledì 21 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Capannori e Altopascio, verso Firenze.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Capannori, percorrere la SP61 e rientrare in A11 ad Altopascio.