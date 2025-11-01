A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALTOPASCIO-CHIESINA UZZANESE VERSO FIRENZE
Roma, 1 novembre 2025 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di manutenzione dei portali a messaggio variabile, dalle 23:00 di martedì 4 alle 5:00 di mercoledì 5 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Altopascio e Chiesina Uzzanese, verso Firenze.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Altopascio, percorrere la SP6 e rientrare in A11 alla stazione di Chiesina Uzzanese.