A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALTOPASCIO-CHIESINA UZZANESE VERSO FIRENZE

Roma, 2 marzo 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire attività di ispezione e manutenzione viadotto, dalle 22:00 di giovedì 5 alle 6:00 di venerdì 6 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Altopascio e Chiesina Uzzanese, verso Firenze.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Altopascio, seguire le indicazioni per la SP6 e rientrare in A11 a Chiesina Uzzanese.