A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALTOPASCIO-CAPANNORI VERSO PISA

Roma, 24 maggio 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di mercoledì 27 alle 6:00 di giovedì 28 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Altopascio e Capannori, verso Pisa.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Altopascio, percorrere la SP61 seguendo le indicazioni per Capannori e rientrare in A11 alla stazione di Capannori.