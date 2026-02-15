A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALTOPASCIO-CAPANNORI VERSO PISA
Roma, 15 febbraio 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di mercoledì 18 alle 4:00 di giovedì 19 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Altopascio e Capannori, verso Pisa.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Altopascio, percorrere la SP61 seguendo le indicazioni per Capannori e rientrare in A11 a Capannori.