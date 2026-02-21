A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A1-PRATO EST VERSO PISA

Roma, 21 febbraio 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di martedì 24 alle 6:00 di mercoledì 25 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A1 Milano-Napoli e Prato est, verso Pisa.

In alternativa, chi proviene da Roma o da Bologna ed è diretto verso Pisa, potrà uscire alla stazione di Calenzano, percorrere la viabilità ordinaria: via Caponnetto, via di Pratignone, SS719 ed entrare in A11 alla stazione di Prato est, in direzione Pisa.