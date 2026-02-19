A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSO PER QUATTRO ORE NOTTURNE IL TRATTO ALTOPASCIO-CAPANNORI VERSO PISA
Roma, 19 febbraio 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 23:00 di sabato 21 alle 3:00 di domenica 22 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Altopascio e Capannori, verso Pisa.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Altopascio, percorrere la SP61 seguendo le indicazioni per Capannori e rientrare in A11 alla stazione di Capannori.