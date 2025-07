A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSO IN USCITA LO SVINCOLO DI LUCCA OVEST IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER OPERAZIONI DI RIPRISTINO SU TRATTO DI ALTRO CONCESSIONARIO

Roma, 25 luglio 2025 – Sulla Autostrada A11 Firenze-Pisa Nord permane la chiusura dello svincolo di Lucca Ovest, in uscita da entrambe le direzioni, per permettere alla Società Concessioni del Tirreno le operazioni di spegnimento, messa in sicurezza e rimozione di un mezzo pesante andato in fiamme nella giornata di ieri sulla D11 Diramazione Lucca-Viareggio.





Agli utenti che da Firenze sono diretti in Versilia, si consiglia pertanto di proseguire in A11 oltre lo svincolo di Lucca Ovest, in direzione Pisa, per poi prendere l’allacciamento con la A12 Genova-Livorno, prima della barriera di Pisa Nord, in direzione Genova.