A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSO 4 ORE STANOTTE L’ALLACCIAMENTO CON LA A1 VERSO ROMA
A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSO 4 ORE STANOTTE L’ALLACCIAMENTO CON LA A1 VERSO ROMA
Roma, 4 settembre 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 00:00 alle 4:00 di sabato 5 settembre, sarà chiuso, per chi proviene da Pisa, l’allacciamento con la A1 Milano-Napoli, verso Roma.
In alternativa si consiglia, di proseguire sulla A1, in direzione Bologna, uscire a Firenze nord e rientrare dalla stessa stazione in direzione Roma.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.