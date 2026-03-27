A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSI PER UNA NOTTE I TRATTI ALTOPASCIO-CAPANNORI E MONTECATINI TERME-CHIESINA UZZANESE
A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSI PER UNA NOTTE I TRATTI ALTOPASCIO-CAPANNORI E MONTECATINI TERME-CHIESINA UZZANESE
Roma, 27 marzo 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcava, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di lunedì 30 alle 6:00 di martedì 31 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Altopascio e Capannori, verso Pisa.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Altopascio, percorrere la SP61 verso Capannori e rientrare in A11 alla stazione di Capannori;
-dalle 22:00 di martedì 31 marzo alle 6:00 di mercoledì 1 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Montecatini Terme e Chiesina Uzzanese, verso Pisa.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Montecatini Terme, rientrare in A11 a Chiesina Uzzanese.