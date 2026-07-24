A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSI PER UNA NOTTE I RAMI DI IMMISSIONE SULLA A12 GENOVA-ROSIGNANO

Roma 24 luglio 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire attività di ispezione e manutenzione della segnaletica verticale, dalle 22:00 di lunedì 27 alle 6:00 di martedì 28 luglio, saranno chiusi, per chi proviene da Firenze, i Rami di immissione sulla A12 Genova-Rosignano Marittimo, verso Livorno e in direzione Genova.

In alternativa, chi è diretto verso Livorno potrà uscire a Pisa nord e percorrere la SS1 Aurelia, mentre chi è diretto verso Genova, potrà percorrere la Diramazione Lucca ovest-Viareggio, in direzione Viareggio.