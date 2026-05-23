A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSI PER UNA NOTTE I RAMI DI IMMISSIONE SULLA A12 GENOVA-ROSIGNANO

Roma 23 maggio 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 22:00 di martedì 26 alle 6:00 di mercoledì 27 maggio, saranno chiusi, per chi proviene da Firenze e da Pisa, i Rami di immissione sulla A12 Genova-Rosignano Marittimo, in direzione di quest’ultima.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

chi proviene da Firenze ed è diretto verso Livorno, potrà uscire a Pisa nord e percorrere la SS1 Aurelia, mentre chi è diretto verso Genova, potrà percorrere la Diramazione Lucca ovest-Viareggio in direzione Viareggio;

chi proviene da Pisa ed è diretto verso Livorno, potrà percorrere la SS1 Aurelia, mentre chi è diretto verso Genova, potrà percorrere la SS1 Aurelia ed entrare alla stazione di Viareggio Camaiore.